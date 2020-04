Calciomercato Juventus, Willian esce allo scoperto | Nuovo annuncio!

Willian è tra i calciatori in scadenza di contratto più appetiti nel panorama internazionale. Lo sa bene la Juventus che osserva la situazione del brasiliano che ha detto la sua sul rinnovo.

La Juventus negli ultimi anni ha dimostrato di porre sempre grande attenzione sul mercato degli svincolati, anticipando spesso la concorrenza sottoscrivendo in anticipo accordi con i calciatori in scadenza contrattuale. L’ultima campagna acquisti estiva ha infatti portato in dote elementi come Rabiot e Ramsey e non è da escludere che in futuro possano arrivarne degli altri. Negli ultimi mesi in tal senso, ha fatto discutere il nome di Willian, esterno brasiliano arrivato agli ultimi scampoli della sua avventura con la maglia del Chelsea. Le voci sul futuro del verdeoro si susseguono senza soluzione di continuità da molto tempo anche se i ‘Blues’, come appreso da Calciomercatoweb.it, non hanno ancora definitivamente chiuso la porta ad un possibile accordo, per quanto complicato. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Willian è sicuro: “Col Chelsea è finita”

Niente accordo per ora tra Chelsea e Willian con il calciatore che ai microfoni di ‘Expediente Futebol’ ha fatto sapere che in estate lascerà la società londinese.

Queste le parole dell’esterno verdeoro: “Tutti sanno che il mio contratto scadrà tra qualche mese e un rinnovo è ora difficile da prevedere. È molto difficile perché il Chelsea mi ha offerto un contratto di due anni – confermando quanto scritto da Calciomercatoweb.it – mentre io l’ho chiesto per tre anni (il Chelsea, come da noi scritto due giorni fa, sta valutando proprio una nuova proposta: biennale con opzione per terzo anno, ndr). Da allora è finita. Non parliamo più, non c’è negoziazione”. Un vero e proprio segnale di addio che potrebbe far drizzare le antenne della Juventus e delle altre pretendenti, su tutte il Barcellona.

