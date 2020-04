Calciomercato Milan, colpo in Serie A | Sgambetto alla Juve!

Con il passare delle settimane, il futuro dell’attaccante diventa sempre più incerto. Tra i due litiganti, spunta il Milan che cerca di battere tutti

Passano le giornate e le settimane ma il futuro di Mauro Icardi è sempre più in bilico. L’attaccante argentino aveva iniziato bene la sua avventura con il Paris Saint-Germain ma nelle ultime settimane prima dello stop forzato è sceso sempre meno in campo, collezionando pochi minuti anche in Champions League.

La formazione francese potrebbe anche decidere di non riscattare l’attaccante classe 1993 che rientrerebbe così all’Inter. I nerazzurri, a loro volta, si ritroverebbero con un attaccante di troppo da vedere in qualche modo. Questo perché la prima punta non rientra nei piedi di Antonio Conte e una sua permanenza appare piuttosto improbabile.

Calciomercato Milan, si cerca lo sgambetto alla Juventus: il sogno è Icardi!

Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono almeno tre certezze sulla situazione di Mauro Icardi. La prima riguarda il rendimento dell’argentino al PSG, dove ha realizzato 21 reti in 30 presenze ma non ha intenzione di restare in Francia. La seconda riguarda la procuratrice Wanda Narda, che ha provato in tutti i modi a farlo approdare alla Juventus in passato e ora vorrebbe un ritorno in Serie A.

Infine c’è il fatto che i nerazzurri non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente e Conte difficilmente tornerebbe sui suoi passi. Tutti questi fattori potrebbero agevolare una terza squadra che sarebbe il Milan. I rossoneri cercano un colpo importante da cui ripartire e Icardi potrebbe sicuramente fare al caso del Diavolo, visto che il Fondo Eliott poggia sempre su basi finanziare molto solide.

In questo modo, il Milan avrebbe un rinforzo notevole in attacco e Icardi sarebbe soddisfatto di tornare a vivere a Milano, città che non ha mai realmente abbandonato.

