Calciomercato Inter, il jolly di Marotta per Chiesa | C’è lo scambio

In attesa di sviluppi per quanto concerne l’emergenza coronavirus e l’eventuale ritorno in campo, le squadre italiane iniziano a muoversi per il prossimo calciomercato. Tutti provano ad avvantaggiarsi in vista dell’apertura ufficiale delle trattative. Anche se al momento è difficile capire le esatte condizioni economiche in cui ci si troverà, i direttori sportivi pianificano operazioni per provare a portare a casa gli obiettivi principali. L’Inter ne ha di diversi e Marotta vuole sfruttare le sue capacità per intessere rapporti e arrivare ad un accordo. Si ritorna a parlare con insistenza di Federico Chiesa, per il quale stanno prendendo corpo svariate ipotesi con la Fiorentina.

Calciomercato Inter, sul piatto il bomber per arrivare a Chiesa

Per convincere i viola, i nerazzurri punteranno all’inserimento di contropartite per abbassare la parte cash. La richiesta di Commisso si aggirerà comunque vada intorno ai 70 milioni di euro, la nuova carta da giocare per il club nerazzurro potrebbe essere Andrea Pinamonti. L’attaccante è stato ceduto al Genoa la scorsa estate per 18 milioni di euro più bonus. Obbligo di riscatto per i rossoblu’, con gentleman agreement per permettere ai nerazzurri, eventualmente, di riacquistare il giocatore.

Per il cambiamento delle regole non esiste più una reale clausola di recompra. Ma è ipotizzabile che l’Inter, per riacquistarlo, debba corrispondere al Genoa una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Successivamente, nei discorsi con la Fiorentina, il suo cartellino potrebbe essere valutato intorno ai 25 milioni. Rimanendo così da versare ai gigliati una parte cash tra i 40 e i 45 milioni, per concludere l’affare.

