Coronavirus, deadline coppe | Smentita UFFICIALE della UEFA

Dopo le indiscrezioni circolate sulla deadline per le competizioni, arriva la smentita della UEFA attraverso un comunicato ufficiale

Gli organi competitivi dell’universo calcistico continuano a lavorare per trovare una soluzione alla ripresa dei campionati. Negli ultimi giorni era circolata l’indiscrezione che il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, aveva istituito il 3 agosto come la deadline per la chiusura di Champions ed Europa League. Ma proprio dalla UEFA arriva la smentina ufficiale, nessuna deadline al momento.

Coronavirus, smentita la deadline di Champions ed Europa League: il comunicato

Arriva tramite un post ufficiale della UEFA sull’ipotesi dell’istituzione di una deadline per Champions ed Europa League. Il comunicato ufficiale pubblicato recita: “È stato riferito che il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato alla ZDF tedesca, che la Champions League dovrà terminare entro il 3 agosto. Questo non è vero. Il presidente è stato molto chiaro nel non fissare date precise per la fine della stagione”. La nota continua: ”La UEFA sta attualmente analizzando tutte le opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee con l’ECA e l’European Leagues nel gruppo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità principale di tutti i membri del gruppo di lavoro è preservare la salute pubblica”.

Infine il comunicato termina dichiarando: ”A seguito di ciò, l’obiettivo è quello di trovare soluzioni sul calendario per completare tutte le competizioni. Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto, se necessario, a seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali”.

