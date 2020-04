Il Real Madrid potrebbe dare l’assalto a Skriniar e de Ligt nella prossima finestra di calciomercato per rivoluzionare il proprio reparto difensivo

Dopo Sergio Ramos anche Varane. Il Real Madrid potrebbe perdere i suoi due pilastri difensivi la prossima estate. Il Manchester City è alla ricerca di un difensore di spessore internazionale, con Guardiola che avrebbe messo nel mirino il francese campione del mondo. Nonostante il ban imposto dall’Uefa ai ‘Citizens’, il tecnico catalano punterebbe a rinforzare il proprio settore arretrato inserendo nella lista dei preferiti Varane oltre allo juventino Bonucci.

Qualche nube in casa Real si è addensata anche sul futuro di Sergio Ramos, visto che ci sarebbe qualche frizione con Florentino Perez sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Il capitano dei ‘Blancos’ chiederebbe un accordo almeno biennale, mentre la società vorrebbe continuare con la politica del prolungamento annuale per quanto riguarda gli over 30. Rumors che mettono in allarme la dirigenza del Real, che in caso di doppio addio non si farebbe di certo trovare impreparata sul proscenio del calciomercato.

Calciomercato, il Real spaventa Juve e Inter: doppio colpo Skriniar-de Ligt

Il club madrileno senza Varane e Sergio Ramos potrebbe fare tappa in Italia e saccheggiare la Serie A. E’ datato infatti l’interesse del Real per Milan Skriniar, già da un paio di stagioni seguito con interesse da Florentino e soci insieme agli acerrimi rivali del Barcellona. L’Inter però non avrebbe intenzione di privarsi del suo baluardo difensivo, ma un’offerta superiore ai 100 milioni di euro farebbe traballare Marotta e Zhang.

E a far coppia con il nazionale slovacco potrebbe esserci Matthijs de Ligt, l’ultima estate sbarcato per 75 milioni alla Juventus. L’olandese ex Ajax dopo una prima parte di stagione sottotono è tornato ai livelli che gli competono, ma le voci di mercato sul proprio conto non accennano comunque a placarsi nonostante un accordo in vigore fino al 2024 con la ‘Vecchia Signora’. Oltre al Real anche Barcellona e Manchester United sarebbe pronte a fare follie per de Ligt, anche se servirà un assegno astronomico (i 150 milioni di euro della clausola?) per convincere la Juve a dare il via libera alla cessione. Dal duello nel Derby d’Italia alla Liga: il Real spaventa Juventus e Inter per la coppia de Ligt-Skriniar.

