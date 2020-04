Calciomercato Juventus, rinnovo sempre più lontano | Paratici sfida il Barcellona

Uno dei giocatori più interessanti in scadenza, su cui è forte anche l’interesse della Juventus, ma torna una estimatrice: concorrente spagnola

Con i campionati fermi, le società provano a pianificare gli acquisti e le cessioni per la prossima finestra estiva di calciomercato. In casa Juventus, il CFO bianconero, Fabio Paratici, avrebbe inserito nella lista dei giocatori che interessano anche Willian, attaccante del Chelsea. Il brasiliano vedrà scadere a giugno il proprio contratto con i ‘blues‘ ed il rinnovo sembrerebbe ancora lontano. A fare concorrenza alla Juventus però, tornerebbe il Barcellona, che segue il calciatore da tempo.

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, deadline coppe | Smentita UFFICIALE della UEFA

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, il jolly di Marotta | C’è lo scambio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo in Serie A | Sgambetto alla Juve

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Barcellona per Willian

Quest’estate saranno molti i top player che vedranno scadere il proprio contratto con i club e che quindi potrebbero partire a parametro zero. Uno di questi è l’attaccante del Chelsea, Willian, che più volte ha dichiarato che il rinnovo con i ‘blues’ sarebbe ancora lontano. Sulle sue tracce ci sarebbe l’interesse della Juventus, pronta a non farsi scappare l’occasione di acquistare il brasiliano a zero. Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo‘, sul giocatore della squadra londinese sarebbe tornato anche l’interesse del Barcellona, che sarebbe da anni sulle tracce del giocatore.

Sono tante le squadre in lizza per assicurarsi il calciatore, ed ora spunta una nuova forte concorrente per i bianconeri, che rende più difficile l’acquisto del calciatore. Da non sottovalutare comunque l’ipotesi rinnovo, che potrebbe sbaragliare l’intera concorrenza.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘colpo’ Paratici | Cessione ad un passo