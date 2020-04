Calciomercato Juventus, ‘colpo’ Paratici | Cessione ad un passo

Nella prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus potrebbe dire addio al centrocampista: futuro in Premier League

Il futuro della stagione calcistica 2019/2020 è ancora da definire. Tutte le competizioni nazionali ed internazionali sono ancora ferme, così le squadre si concentrano sul calciomercato. In casa Juventus si lavora anche sulle possibili dei giocatori ritenuti non indispensabili. Così in estate un centrocampista bianconero potrebbe lasciare Torino. Il suo futuro sembrerebbe essere in Premier League. Il CFO bianconero, Fabio Paratici, pronto a mettere a segno un’altra plusvalenza.

Calciomercato Juventus, Khedira verso l’addio: futuro all’Arsenal

Nell’universo calcistico, le cessioni sono importanti tanto quanto gli acquisti. Proprio ad una cessione sarebbe vicina la Juventus, che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe veder partire Sami Khedira. Secondo quanto riportato da ‘Spox‘, il centrocampista tedesco sarebbe ormai vicinissimo ad approdare in Premier League, sponda Arsenal. Già nella scorsa finestra estiva di mercato i ‘gunners‘ furono vicini all’acquisto dell’ex Real Madrid, trattativa poi bloccata dalla società bianconera per la momentanea impossibilità di sostituirlo. Dopo un anno la squadra del nord di Londra sembrerebbe tornare a farsi avanti e al momento sembrerebbe davvero vicinissima all’acquisto del centrocampista. Per la Juventus sarebbe un’operazione molto importante poiché sarebbe l’ennesima plusvalenza messa a segno da Fabio Paratici, visto che nel 2015 il calciatore arrivò a parametro zero, senza dimenticare l’alto stipendio risparmiato. Peraltro il CFO bianconero aveva quasi perso le speranze di riuscire a cedere il tedesco.

Inoltre il contratto del numero sei juventino scadrà il prossimo anno, quindi cedendolo quest’estate la Juventus scongiurerebbe la possibilità di perderlo a zero. Una nuova esperienza in Premier League attende il campione del mondo nel 2014 con la Germania.

