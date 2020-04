Calciomercato Inter, clamorosa ipotesi | Icardi segue Allegri!

Il possibile ritorno in panchina di Allegri potrebbe favorire l’Inter nella trattativa con il club di Premier League: la proposta della società nerazzurra

Massimiliano Allegri, dopo i molti successi con la Juventus, è ormai senza squadra da un anno. Nella prossima stagione però, potrebbe tornare ad allenare ed una squadra di Premier League vorrebbe fare il salto di qualità con l’allenatore toscano. Il ritorno in panchina dell’ex bianconero però, potrebbe favorire l’Inter, aprendo una possibile trattativa tra il club inglese e la società nerazzurra.

Calciomercato Inter, Allegri in Premier League chiama Icardi: possibile nuova destinazione per l’argentino

Mentre l’emergenza Coronavirus non dà certezze sulla ripartenza del campionato, le società ragionano sulle mosse di mercato per la prossima stagione. Dopo la pausa di un anno, Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare, ma questa volta in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Interlive’, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Newcastle, club inglese che starebbe per passare nelle mani di Al-Rumayyan, ventesimo uomo più ricco al mondo, che vorrebbe affidare la panchina dei ‘magpies’ all’ex Juventus per fare il salto di qualità. L’approdo di Allegri in Premier, potrebbe inoltre diventare una grande opportunità di mercato per l’Inter. Infatti Beppe Marotta sembrerebbe aver intenzione di proporre al club del nord dell’Inghilterra, Mauro Icardi, vecchio pallino dell’allenatore toscano.

Una mossa che porterebbe il club nerazzurro a poter evitare di cedere l’argentino ai rivali della Juventus, che continuano ad essere interessati all’attaccante. Da non sottovalutare però, la volontà dell’attaccante e della moglie Wanda Nara, che sarà fondamentale per la buona riuscita del trasferimento.

