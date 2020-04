Calciomercato Inter e Milan, chance per la porta | Arrivano conferme

La giusta occasione per Inter e Milan per la porta potrebbe arrivare dalla Serie A. Un giovane talento italiano cerca continuità.

C’è grande fermento tra i pali delle big di Serie A. In particolar modo Inter e soprattutto Milan, con i rossoneri che dovranno presto fronteggiare un nuovo caso Donnarumma. Il classe 1999 potrebbe infatti anche salutare in estate qualora dovesse arrivare la giusta offerta, motivo per cui la dirigenza milanese dovrà tenere la guardia molto alta per non farsi eventualmente trovare impreparata. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e senza rinnovo una cessione è da considerare probabile. Diversa la situazione in casa Inter dove c’è fiducia assoluta in Samir Handanovic, che non è però più nel fiore degli anni. Lo sloveno, 36 anni a luglio, pur restando affidabilissimo potrebbe anche essere sostituito nelle prossime sessioni di mercato qualora dovesse presentarsi la giusta occasione. In entrambi i casi la chance ghiotta potrebbe arrivare da Napoli. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter e Milan, chance Meret: la conferma

A Napoli c’è invece da fronteggiare il possibile caso Meret. Con l’arrivo di Rino Gattuso in panchina, David Ospina ha acquisito infatti i galloni del titolare facendo scalare il classe 1997 al ruolo di secondo. Il portiere friulano ha accettato le scelte del tecnico calabrese, ma in estate le cose potrebbero anche cambiare.

Il giornalista di ‘Rai Sport’, Ciro Venerato, ha riferito a ‘Radio Sportiva’ come lo stesso Meret non sia naturalmente felice dello scarso impiego riservatogli nell’ultimo periodo prima dello stop forzato, e attraverso il suo procuratore chiederà garanzie sul suo reale ruolo in squadra a Gattuso. Qualora Ospina dovesse essere preferito a lui, chiederà la cessione. Nel caso le milanesi sarebbero in agguato.

