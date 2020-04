Possibile importante cambio sulla fascia sinistra nella prossima sessione di calciomercato. Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus e venir rimpiazzato da un giocatore già in Serie A

Ci sono buone possibilità che nella prossima sessione di calciomercato, dopo cinque anni di militanza, Alex Sandro dica addio alla Juventus. Nell’ultimo anno e mezzo il rendimeno del 29enne terzino brasiliano è stato ben al di sotto delle attese, non a caso i bianconeri pensano non certo da oggi alla sua cessione. L’acquirente giusto, quello che sgancerebbe almeno 30 milioni di euro potrebbe arrivare dalla Premier League, ma occhio anche al PSG che a fine stagione dovrebbe perdere Kurzawa a costo zero.

Calciomercato Juventus, via Alex Sandro: sfida all’Inter per l’erede

Per sostituire l’ex Porto, Fabio Paratici potrebbe davvero puntare sull’ex Inter Alex Telles in forza attualmente agli stessi ‘Dragões’. Meglio dire in uscita, come svelato da Calciomercatoweb.it lo scorso gennaio, viste le enormi difficoltà sul fronte rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021. Il 27enne costa relativamente poco, tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma è corteggiato da Chelsea, Real Madrid e Barcellona. Tradotto: è e sarebbe un obiettivo a dir poco complicato. Ecco perché la Juve potrebbe spostare il mirino sulla Serie A, precisamente su uno dei migliori tornanti del nostro campionato: Robin Gosens. Nelle ultime due stagioni il tedesco ha compiuto un enorme salto di qualità diventando, grazie anche se non soprattutto al lavoro di Gasperini, un giocatore determinante come pochi nel suo ruolo pure a livello internazionale.

Come per Kulusevski, anche per il 25enne dovrebbe però sconfiggere la concorrenza dell’Inter. La ‘Dea’ vuole non meno di 40 milioni di euro per il cartellino dell’ex Heracles.

