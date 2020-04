Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | È fatta!

Calciomercato Juventus, i bianconeri inseguono il colpaccio tra le fila del Barcellona: il giocatore vuole raggiungere l’Italia e Cristiano Ronaldo

La Juventus è al lavoro per mettere a segno i colpi della prossima campagna acquisti. I bianconeri non intendono farsi trovare impreparati al via del mercato e vogliono fronteggiare adeguatamente anche gli eventuali problemi derivanti da una crisi di liquidità post emergenza coronavirus. Le finanze del club torinese in ogni caso godono di buona salute e non dovrebbero esserci problematiche particolari, anche se ovviamente bisognerà operare con oculatezza. Il CFO Paratici ha chiari quali sono gli obiettivi principali e si sta muovendo in quella direzione.

Calciomercato Juventus, assalto a Rakitic: si può fare

Uno degli obiettivi che torneranno di attualità è Ivan Rakitic. Il croato era stato già inseguito, senza successo, la scorsa estate. Adesso, tuttavia, i tempi per un suo addio al Barcellona sembrano davvero maturi. Il giocatore sa che l’intenzione del club è di cederlo e a sua volta sembra essersi rassegnato all’addio alla Catalogna. Così, il vicecampione del mondo si sta guardando intorno e secondo ‘Diario Gol’ la sua prima opzione sarebbero proprio l’Italia e la Juventus.

Rakitic sa di poter essere ancora competitivo per alcune stagioni e vuole misurarsi in un club di alto livello. L’idea di giocare con Cristiano Ronaldo lo stuzzica, i bianconeri d’altro canto con lui potrebbero migliorare sensibilmente il proprio centrocampo. Una sorta di ‘tradimento’ a Messi che però, tutto sommato, verrà accettato di buon grado al Camp Nou. Il Barcellona può acconsentire alla cessione a patto che vengano pagati almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino. L’accordo sembra ormai prossimo.

