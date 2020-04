Calciomercato Juventus, svolta Kane | L’attaccante ha scelto!

Kane è stato accostato ai bianconeri nelle ultime settimane, ora il top player ha preso una decisione riguardo la prossima estate

La Juventus sogna un calciomercato coi fiocchi e mette nel mirino i migliori calciatori in circolazione. Il centrocampo è il reparto dove potrebbe servire maggiore qualità visto che in questa stagione si è fatta molta fatica, ma ciò non esclude possibili trattative per calciatori offensivi.

La società bianconera potrebbe rinforzarsi anche in attacco, dove potrebbe trovare una prima punta per sostituire Gonzalo Higuain in caso di addio. Un nome molto discusso in questo giorni sembrerebbe essere quello di un top player, ovvero Harry Kane. Il centravanti inglese potrebbe lasciare il Tottenham in estate e su di lui si sono subito fiondate diverse squadre.

Calciomercato Juventus, Kane ha scelto: il sogno è il Real Madrid!

Sarà un’estate molto movimentata per uno dei centravanti più forti di oggi. Harry Kane ha già realizzato 17 reti in 25 gare di questa stagione, è ancora in ottima forma ma può lasciare Londra dopo ben 7 anni. Il classe 1993 è cercato da tante big del calcio europeo, tra cui la Juventus, ma la sua idea sembrerebbe essere ben precisa.

Secondo quanto riportato dai giornalisti Ian McGarry e Duncan Castles, Harry Kane avrebbe scelto di dare la priorità al Real Madrid in caso di offerte. L’inglese vorrebbe diventare un protagonista della squadra Blancos ma è preoccupato dall’interesse di questi ultimi verso elementi come Pierre-Emerick Aubameyang e Erling Braut Haaland.

Non dovrebbe esserci la Juventus, dunque, nel futuro di Kane che sembrerebbe attendere con trepidazione la chiamata del Real Madrid. Per i bianconeri, però, restano altre piste importanti per rinforzare il proprio attacco.

