Massimiliano Allegri potrebbe tornare in pista in vista della prossima stagione. Dopo l’anno sabbatico è spuntata nelle ultime ore a sorpresa la sua possibile destinazione

Dopo l’avventura entusiasmante e ricca di successi alla guida della Juventus, Massimiliano Allegri ha scelto di affidarsi ad un anno sabbatico per ritornare in sella ad una big d’Europa più carico che mai. A causa dell’emergenza Coronavirus e alla successiva decisione di sospendere ogni competizione, il calciomercato incomincia ad impazzire con succose indiscrezioni.

Calciomercato, Allegri prima scelta del nuovo Newcastle

Allegri sarebbe finito nel mirino di Real Madrid e Manchester United, ma nelle ultime ore è spuntata a sorpresa una nuova compagine della Premier League. Come riferito dal portale “Fotomac” il Newcastle avrebbe cambiato proprietà con il rapporto di Forbes che annuncerà Al-Rumayyan come nuovo patron acquistando da Mike Ashley l’80% delle azioni della socità. E così il club inglese potrebbe pensare di diventare in poco tempo la vera protagonista della Premier visto che il potente uomo si trova al 20esimo posto nella classifica dei più ricchi al mondo, secondo i dati di Forbes con 318 milioni di dollari.

Infine, come riporta sempre ‘Fotomac’ che però in tal caso cita stampa inglese, il Newcastle pensa anche ad un grande investimento per la panchina con il nome di Massimiliano Allegri in cima alla lista, ovvero di un autentico condottiero in grado di portare la squadra a livello tecnico tra le prime d’Inghilterra e non solo.

Nelle prossime settimane sarà così deciso il futuro dell’ex allenatore della Juventus, pronto a tornare in pista dopo una pausa lunga un anno.

