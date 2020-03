Serie A, taglio stipendi giocatori | Le ultime sull’Inter

Potrebbero seguire in scia la Juventus altri club di Serie A per quel che riguarda il taglio degli stipendi: novità in casa Inter

L’Inter come la Juventus. Secondo quanto appreso dall’Ansa, infatti, dopo alcuni colloqui tra la società, l’allenatore Antonio Conte e il capitano Samir Handanovic (in nome dei giocatori del resto della rosa), sarebbe emerso che la squadra è disponibile ad una riduzione dei compensi per il resto dell’attuale stagione. Insomma, come i bianconeri anche i nerazzurri sarebbero disposti a decurtarsi parte dello stipendio per far fronte all’emergenza coronavirus e aiutare dal punto di vista economico nell’ambito sanitario, messo in ginocchio dal susseguirsi dei casi di contagio e bisognoso di nuove strutture e mezzi per contrastare l’avanzata dell’epidemia.

Taglio stipendi, l’Inter segue la Juve

Nulla ancora si sa, però, sui dettagli e sulle modalità in cui tali tagli avverrebbero. Le specifiche e gli accordi individuali dovrebbero essere concordati soltanto dopo che saranno chiari gli scenari legati alla ripresa del campionato. In ogni caso, però, la buona notizia arriva. Anche i calciatori dell’Inter pare dunque siano disposti a fare un sacrificio dal punto di vista economico per venire incontro alle richieste di un paese in estrema difficoltà a causa del Covid-19.

Il modello Juventus sembra abbia dunque già aver ‘contagiato’, è il caso di dirlo, l’Inter. I nerazzurri potrebbero procedere in maniera autonoma ai tagli, ma prima si attendono novità dalla Lega per quel che riguarda la restante parte di campionato.

