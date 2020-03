L’Inter non si ferma in vista della prossima stagione. Nonostante l’emergenza Coronavirus la società nerazzurra è pronta al doppio colpo estivo

Sarà un’estate sulla carta molto scoppiettante dopo l’emergenza coronavirus. Tante le dinamiche da mettere a punto con colpi avvincenti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo una stagione da protagonista, perdendo così soltanto due scontri diretti nel girone di ritorno, l’allenatore leccese avrebbe chiesto alla dirigenza milanese nuovi rinforzi.

Calciomercato Inter, doppio colpo estivo: Giroud più Vertonghen

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport sarà una settimana decisiva per il doppio colpo Giroud più Vertonghen. Due innesti a parametro zero sotto la supervisione dell’amministratore delegato Beppe Marotta. L’attaccante francese sarebbe stato vicino all’Inter già nella sessione invernale di mercato: ora il suo arrivo sembra essere molto più vicino per dare un’alternativa adeguata a Romelu Lukaku, sempre impiegato dall’allenatore salentino. Sulle sue tracce c’è stata anche la Lazio, ma alla fine tornerà a lavorare con Conte.

Grandi ritocchi anche nel reparto difensivo con un difensore di piede mancino da affiancare al giovane Alessandro Bastoni. Il centrale belga del Tottenham, in scadenza contrattuale con il club inglese, non vede l’ora di trasferirsi in Serie A per una nuova avventura della sua luccicante carriera. Conte lo ha seguito per tanto tempo e lo ha scelto soprattutto per la sua capacità di impostare dalle retrovie, visto che è dotato di una buona tecnica. I due affari si avviano verso la chiusura.

Ancora due colpi dalla Premier League e in aggiunta da svincolati. L’Inter non intende perdere terreno e continua a lavorare senza sosta.

