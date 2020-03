Inter e Juventus, affare tra rivali | Spunta lo scambio!

Juventus, se dovesse partire Pjanic idea Brozovic per il centrocampo. Per arrivare al croato dell’Inter i bianconeri potrebbero proporre uno scambio.

Acerrimi rivali in campo, ma possibili complici sul mercato. Juventus e Inter potrebbero infatti trovare una momentanea tregua e sedersi al tavolo per discutere di un possibile affare. Ad aver bisogno sarebbe il club bianconero, che potrebbe bussare proprio alla porta dei rivali se dovesse verificarsi una cessione a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus | I dettagli dell’operazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici studia il rientro | Servono 26 milioni

Calciomercato Juventus, via Pjanic: obiettivo nerazzurro

L’eventuale cessione sarebbe quella di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, alla soglia dei 30 anni, potrebbe infatti lasciare Torino in estate. Un’ipotesi non remota, soprattutto se alla società bianconera dovesse arrivare un’offerta di notevole valore. I bianconeri vorrebbero incassare da una sua cessione almeno 70 milioni di euro e Pjanic fa gola a diversi club come Paris Saint-Germain e Manchester City.

Il giocatore è un elemento centrale per Sarri, ma la Juventus sa che quest’estate potrebbe essere l’ultima che permetterebbe di ricavare un simile guadagno dalla cessione del centrocampista bosniaco e per questo, se dovesse arrivare un’offerta o comunque se un club dovesse manifestare un interesse notevole, le porte bianconere certamente non si chiuderebbero. Una cessione di Pjanic porterebbe certamente a dare ancor più spazio a Bentancur, ma è inevitabile che alla Juventus servirebbe un sostituto. E il nome in questione sarebbe quello di Marcelo Brozovic.

Calciomercato Juventus, idea Brozovic: Bernardeschi via

Il centrocampista croato ha un contratto con l’Inter valido sino al 2022. Brozovic è un giocatore centrale per il progetto di Conte: un uomo praticamente insostituibile per l’allenatore salentino. L’Inter, per questo, non vorrebbe assolutamente privarsi del classe 1992 e la valutazione che fa il club milanese è praticamente molto simile a quella che la Juventus fa di Pjanic. Ecco perché Paratici potrebbe decidere di inserire una possibile contropartita per abbassare le pretese economiche nerazzurre.

La parziale contropartita sarebbe Federico Bernardeschi. Il giocatore ex Fiorentina non sembra più al centro del progetto bianconero e potrebbe sposare la causa nerazzurra per rilanciarsi. Certo la condizione principale perché tutto ciò possa verificarsi resta una: l’addio alla Juve di Miralem Pjanic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scatto Marotta | Doppio colpo in arrivo per Conte

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rivoluzione bianconera | C’è un top player dalla Spagna!