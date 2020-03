Al termine della stagione il giocatore bianconero potrebbe salutare la Juventus e Cristiano Ronaldo: assalto della big d’Europa, CR7 infuriato

Non solo acquisti, ma la Juventus dovrà fare i conti anche con le possibili cessioni in estate. Miralem Pjanic sarebbe l’indiziato numero uno a dire addio ai colori bianconeri per una nuova avventura della sua entusiasmante carriera. Il centrocampista bosniaco non avrebbe entusiasmato più di tanto Maurizio Sarri, che avrebbe nuove idee per la cabina di regia del futuro. Per questo, considerando anche l’ultima annata, l’età (29 anni) e qualche acciacco, ha deciso di metterlo sul mercato.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole Pjanic ma Ronaldo dice no

Già da tempo sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club europei, tra cui Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Come svelato dal portale spagnolo ‘don balon’, il Barcellona sarebbe pronto ad un’offerta importante per il bosniaco: la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Per Cristiano Ronaldo, però, sarebbe un grave errore quello di dire addio all’organizzatore di gioco della Juventus. Per lui Pjanic è un giocatore importante in grado di fare la differenza in fase di rifinitura e di equilibrio totale di una squadra. Infine, non sarebbe contento di andare così a rinforzare la compagine del suo nemico per eccellenza Lionel Messi, che lo vede bene come sostituto di Busquets.

La Juventus dovrà gestire al meglio la situazione per quanto riguarda la cessione del centrocampista bosniaco, ormai non più incedibile per i bianconeri.

