Calciomercato Juventus, beffa tedesca | 100 milioni!

Uno degli obiettivi della Juventus potrebbe sfumare: la concorrenza tedesca è serrata ed in estate il Bayern Monaco ha pronti 100 milioni da investire.

Dopo l’accordo raggiunto con i giocatori per il taglio degli stipendi, la Juventus prosegue con i piani per il futuro. Le urgenze sul mercato sono legate al centrocampo e al ringiovanire il reparto offensivo. Fra le elucubrazioni di Fabio Paratici, però, c’è anche quella relativa al numero ‘1’ bianconero. La Juventus è molto soddisfatta di Szczesny, ma nei prossimi anni i bianconeri potrebbero tentare un grande colpo fra i pali. La concorrenza sui migliori portieri del mondo, però, è veramente serrata.

Calciomercato Juventus, il Bayern punta Ter Stegen | Pronti 100 milioni!

Uno dei profili seguiti dalla Juventus per difendere la porta è Ter Stegen: il portierone tedesco è in uscita dal Barcellona e la sua capacità di giocare con i piedi e di essere il primo uomo ad impostare da dietro piace molto a Maurizio Sarri. Nel calcio moderno ai portieri viene richiesto sempre di più di partecipare in maniera attiva alla manovra e di avere letture di gioco che una volta sarebbero state più consone ad un difensore. Interpreti del ruolo che abbiano queste caratteristiche sono, però, merce rara e per questo raggiungono valutazioni economiche molto alte.

Per la Juventus arrivare a Ter Stegen non sarà semplice. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il Bayern Monaco sarebbe disposto ad accontentare il Barcellona e sborsare 100 milioni di euro per il portiere tedesco. Non è più un segreto, infatti, che il rapporto con Manuel Neuer sia ormai logoro: il portiere tedesco ha un contratto che scade nel 2022 con il club bavarese e non ha intenzione di rinnovare. Neuer, infatti, potrebbe accasarsi a Londra, sponda Chelsea in estate.

