Il sogno estivo della Juventus è sicuramente riportare Paul Pogba in bianconero, una concorrente diretta sembrerebbe defilarsi: punta tutto sul francese

Il mondo del calcio è fermo ormai da tre settimane e le società italiane si concentrano sulla prossima sessione estiva di calciomercato. In casa Juventus il sogno di mercato sembrerebbe essere ormai chiaro, riportare Paul Pogba a Torino. La concorrenza per il centrocampista campione del mondo è naturalmente altissima, ma un top club sembrerebbe aver deciso di farsi da parte. Vorrebbero puntare tutto su un altro francese.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid cambia obiettivo: Pogba più vicino al ritorno

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto il mondo del calcio a livello nazionale ed internazionale, ma il calciomercato non si ferma mai. La Juventus continua a sognare il grande colpo di mercato, il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United. Il centrocampista ha avuto molte difficoltà a trovare continuità in questa stagione, a causa degli infortuni subiti, così il suo futuro in Inghilterra sarebbe in dubbio. Oltre ai bianconeri, anche il Real Madrid puntava forte sul francese, ma negli ultimi giorni i piani di mercato del club spagnolo sarebbero cambiati. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Marca’, la squadra di Zidane avrebbe deciso di puntare sempre un francese, ma non più Pogba. Il nuovo primo obiettivo dei ‘blancos’ per la mediana sarebbe Eduardo Camavinga, messosi in luce quest’anno con la maglia del Rennes.

Per la società di Madrid, oltre ad essere un giocatore molto promettente, il classe 2002 sarebbe anche il degno sostituto di Casemiro, ma ad un prezzo molto inferiore rispetto al francese dello United. Questo cambio di rotta porterebbe la Juventus ad avere una concorrente in meno sulla strada per il ritorno di Pogba in bianconero.

