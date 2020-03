Due giocatori del Milan sembrerebbero essere finiti nel mirino di un club di Serie A: potrebbero essere le carte vincenti per arrivare ad un top player

La parola rivoluzione sembrerebbe essere ormai al centro del futuro del Milan. In estate potrebbe cambiare molto per i rossoneri, sia a livello societario che a livello di calciatori. Due giocatori in particolare, sembrerebbero essere tornati nel mirino di un club di Serie A. La cessione dei due rossoneri potrebbe portare la società di Elliott ad assicurarsi un top player, superando la concorrenza di Juventus ed Inter.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Paqueta: può essere la carta vincente per il top player

La prossima finestra di calciomercato estivo sarà una sessione molto importante per la rinascita del Milan. Una rivoluzione societaria è in atto, può esserne testimone l’addio di Zvonimir Boban, ma anche per quanto riguarda i calciatori molto potrebbe cambiare. Secondo quanto riporta ”La Gazzetta dello Sport”, la Fiorentina sarebbe tornata a farsi viva per Paqueta. Il calciatore brasiliano era già finito nel mirino della viola la scorsa estate, ma le due società non trovarono l’accordo per il trasferimento, anche perché il brasiliano non era convinto della squadra guidata ai tempi da Montella. Ora però il Milan sembrerebbe aprire alla cessione del calciatore a titolo definitivo. La valutazione dei rossoneri si aggirerebbe intorno ai 30 milioni.

Anche Bonaventura sarebbe un profilo interessante per la viola, visto che arriverebbe a zero, ma visti i tanti club interessati al calciatore il suo trasferimento a Firenze sarebbe più difficile. L’interesse di Rocco Commisso per Paqueta, potrebbe aprire ad un nuovo scenario di mercato per i rossoneri. Infatti il trasferimento del brasiliano potrebbe favorire la trattativa che porterebbe Federico Chiesa al Milan. Il giocatore viola è corteggiato da tempo da Juventus ed Inter, che negli ultimi tempi potrebbero aver allentato il pressing. Ma la soluzione rossonera potrebbe essere perfetta per il giocatore, poiché gli garantirebbe la titolarità in vista di Euro 2021.

Per Elliott quello di Chiesa sarebbe il profilo ideale, viste le caratteristiche e la giovane età. Vedremo se in estate i rossoneri supereranno la concorrenza dei rivali di sempre per il gioiello viola.

