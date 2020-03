Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul futuro del terzino bianconero De Sciglio lanciando una ipotesi di scambio con un top club straniero

La prossima sessione di calciomercato, a prescindere da quando inizierà, sarà micragnosa poiché una delle conseguenze dell’emergenza coronavirus sarà appunto la ‘recessione’ economica e il suo inevitabile impatto anche sull’industria del calcio. “Sarà un finestra più povera e in cui potrebbero esserci più scambi, il che ci avvicinerà alla NBA”, le parole a ‘Tuttosport’ del CFO della Juventus Fabio Paratici, uno che di scambi se ne intende visto che nella sua ormai lunga carriera ne ha messi a segno di diversi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Paratici sull’astro nascente | Vale 50 milioni

Calciomercato Juventus, addio De Sceglio: idea scambio in Germania

Proprio attraverso uno scambio la Juventus è stata a un passo o comunque vicina a disfarsi di Mattia De Siglio nello scorso mercato invernale. Per la precisione con Kurzawa del Paris Saint-Germain, un’operazione poi saltata per motivi ancora un po’ misteriosi. Il terzino ex Milan è comunque tuttora sulla lista cessione, con la Juve che potrebbe riprovare a cederlo sempre con la stessa modalità di gennaio. A tal proposito non impossibile la pista che conduce al Bayern Monaco, con il quale il suo agente Branchini (lo stesso di Allegri) vanta eccellenti e proficui rapporti.

Sfruttando il feeling tra il procuratore e la socierà bavarese, Paratici potrebbe provare ad imbastire uno scambio con Jerome Boateng, fratellastro di Kevin-Prince ora al Besiktas e già nel mirino nei mesi passati. Il 31enne di Berlino è tutt’altro che intoccabile, anzi il suo pessimo rapporto con Rummenigge potrebbe davvero spingerlo all’uscita con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Pjanic può partire | Ipotesi scambio col Psg

Boateng e De Sciglio hanno valutazioni simili, diciamo sui 12-15 milioni di euro e per questo motivo Juventus e Bayern potrebbero accordarsi per uno scambio alla pari che porterebbe dei benefici anche al bilancio in tema di plusvalenze.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Guardiola all’assalto | Ritorno di fiamma