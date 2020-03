Calciomercato Juventus, Guardiola all’assalto | Ritorno di fiamma

Pep Guardiola sembra aver rimesso gli occhi su una colonna della Juventus: attenzione anche ai bianconeri che guardano in casa Manchester City

Con il campionato sospeso fino a data da destinarsi, con le molte incognite sull’effettiva ripresa della stagione, le società di Serie A si concentrano sulla prossima finestra estiva di calciomercato. La Juventus oltre a cercare di assicurarsi i migliori talenti, dovrà difendersi dagli assalti delle big europei per trattenere i suoi di talenti. Dall’Inghilterra arriva l’interesse del Manchester City di Guardiola per un big della difesa.

Calciomercato Juventus, gli occhi del Manchester City su Bonucci: Guardiola punta il pilastro difensivo

In casa Juventus sono molti i talenti che farebbero gola ai top club europei e uno di questi avrebbe suscitato l’interesse del Manchester City. Secondo quanto riportato dal ‘Manchester Evening News’, il difensore bianconero, Leonardo Bonucci, sarebbe di nuovo finito nel mirino di Pep Guardiola, suo estimatore da tempo. L’allenatore spagnolo avrebbe puntato il pilastro della difesa juventina per dare maggiore stabilità ad una difesa a volte traballante. Il 32enne juventino sarebbe al momento valutato circa 25/30 milioni di euro, ma difficilmente la società bianconera vorrà separarsene. Da sottolineare anche l‘interesse della Juventus per l’attaccante dei ‘Citizens’, Gabriel Jesus. Il bomber brasiliano è invece valutato circa 70 milioni di euro e piace Fabio Paratici come possibile sostituto di Higuain.

L’interesse di entrambe le squadre per un calciatore dell’altra, potrebbe favorire le due trattative, anche se il valore dei calciatori all’interno delle rispettive rose è molto diverso e uno scambio è decisamente da escludere.

