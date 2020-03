Anche i nerazzurri preparano l’assalto a Ferran Torres nel calciomercato estivo. Possibile inserimento del croato, adesso in prestito al Bayern, nell’affare con il Valencia

Gli occhi della Serie A su Ferran Torres. Il gioiellino spagnolo si sta mettendo in evidenza con la maglia del Valencia, catturando l’attenzione anche delle nostre rappresentanti. La compagine più agguerrita nella corsa al giovane esterno offensivo è sicuramente la Juventus, con Paratici e gli scout bianconeri che hanno seguito a più riprese nelle ultime settimane il giocatore. Lo stesso CFO della ‘Vecchia Signora’ era in tribuna lo scorso febbraio a San Siro nel match di Champions League tra il Valencia e l’Atalanta, con Ferran Torres che fu uno dei pochi a salvarsi nella disfatta degli uomini di Celades.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi alla Juventus | Ter Stegen sblocca l’affare

Sul classe 2000 in Spagna c’è anche il forte interessamento del Real Madrid, pronto a recapitare una ricca offerta ai ‘Pipistrelli’ per Torres. Il Valencia vorrebbe prima blindare con il rinnovo di contratto il nazionale Under 21 oltre il 2021, per poi trattare eventualmente una ricca cessione del proprio diamante pregiato. Ferran ha una clausola di 100 milioni di euro, ma realisticamente il prezzo del suo cartellino non supera attualmente i 50 milioni di euro. La Juve potrebbe giocarsi nell’operazione le carte Higuain e Bernardeschi, in uscita da Torino la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Icardi torna e rispunta lo scambio | I dettagli

Calciomercato Inter, ecco il piano per Ferran Torres

Tra Juventus e Real Madrid può inserirsi però un terzo incomodo nella corsa a Ferran Torres. Anche l’Inter sarebbe infatti vigile sulla situazione del canterano del Valencia, apprezzato da Antonio Conte per la sua duttilità tattica. Il club nerazzurro studierebbe le contromosse per anticipare la concorrenza e regalare al tecnico salentino un profilo già pronto per il presente, ma soprattutto potenziale crack in chiave futura. L’Inter per avere il via libera dai ‘Pipistrelli’ potrebbe pensare ad inserire nell’affare il cartellino di Ivan Perisic, la cui conferma al Bayern Monaco è ancora tutta da decifrare. Il possibile assalto dei bavaresi per Bale può complicare ulteriormente il riscatto del nazionale croato, fissato intorno ai 20 milioni di euro. Un giocatore di caratura internazionale come Perisic può fare al caso del Valencia, che andrebbe inoltre a sostituire con un pari ruolo Ferran Torres nello scacchiere offensivo di Celades. L’Inter prepara lo sgambetto alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il clamoroso ritorno è possibile | Conte approva!

G.M.