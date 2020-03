Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Boris Johnson positivo!

Il Coronavirus colpisce anche membri illustri della Gran Bretagna: il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, positivo al Covid-19

L’emergenza Coronavirus è stata ormai definita pandemia. Tutto il mondo si trova ad affrontare le stesse difficoltà che sta affrontando il nostro paese, cercando di vincere la battaglia contro questo nemico silenzioso. Misure restrittive sono state adottate in tutti gli stati per evitare la diffusione del virus, che però al momento fatica a rallentare. Anche l’Inghilterra è stata colpita duramente dal virus, arriva la notizia della positività al Covid-19 del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson.

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus, Serie A in estate | Il possibile calendario

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, stop alla Serie A | Le ultime su scudetto e stipendi giocatori

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus | Disastro per il calcio italiano: numeri spaventosi

Ad annunciare il contagio è stato il ministro stesso attraverso un video pubblicato sul suo profilo Twitter. Nel video premier dichiara: ”Sono in autoisolamento, ma continuerò a guidare la risposta del governo, in videoconferenza, nella lotta a questo virus”. Come spiega Johnson, i sintomi avrebbe iniziato a percepirli 24 ore fa, il giorno dopo essere stato al parlamento. Il premier britannico si aggiunge agli 11.658 casi confermati nel Regno Unito. Precedentemente Boris Johnson era stato molto criticato per aver affrontato, almeno inizialmente, con troppa leggerezza la minaccia portata dal virus. Inizialmente il primo ministro inglese aveva puntato sull’immunità di gregge”, per poi imporre una sorta di quarantena.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pjanic può partire | Ipotesi scambio col PSG