Calciomercato Juventus, assalto e super offerta | Clamoroso retroscena

Un nuovo fenomeno per l’attacco. La Juventus sogna di rinforzare il proprio reparto avanzato ma gli ostacoli non mancano.

La certezza Cristiano Ronaldo e poi tanti dubbi nell’attacco di Maurizio Sarri, apparso per l’ennesima volta in stagione sterile e poco produttivo. Contro il Lione la Juventus ha infatti faticato parecchio a portare rifornimenti ai propri attaccanti rimanendo a secco. Proprio in quest’ottica il club bianconero punta dritto ad un nuovo talentuoso centravanti per la prossima estate di calciomercato, in modo tale da alzare la cifra tecnica e qualitativa di un reparto che CR7 a parte non sempre ha brillato. Tra i nomi in lista c’è il brasiliano Gabriel Jesus, classe 1997 del Manchester City, che si è reso protagonista di una grande serata proprio in Champions in casa del Real Madrid. Una prova di forza della squadra di Guardiola e dello stesso verdeoro che ha risposto ‘presente’ anche sul palcoscenico più prestigioso. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, retroscena su Gabriel Jesus

18 le reti stagionali di Gabriel Jesus che ha dovuto inoltre anche condividere lo spazio offensivo con un bomber di razza come Sergio Aguero. Numeri che quindi assumono ancora più valore e che fanno gola ad una Juventus con problemi offensivi. Ad alimentare il sogno ci ha pensato anche l’esclusione dalle coppe europee del City per i prossimi due anni che potrebbe anche spingere i campioni più importanti a cambiare aria. Una vera e propria chance tanto da aver spinto Paratici e soci a preparare una proposta da circa 70 milioni al Manchester con ingaggio da 7/8 milioni al calciatore.

Al momento però la Juventus non avrebbe trovato terreno fertile per lo sviluppo dell’affare. No infatti sia da parte del calciatore, legatissimo al City, che dello stesso club inglese che punta forte su Gabriel Jesus. Il tutto senza contare l‘eventuale concorrenza dell’Inter qualora i nerazzurri cedessero Lautaro al Barcellona ed investissero gli introiti proprio sul brasiliano di Guardiola.

