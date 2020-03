Non si ferma il calciomercato della Juventus. Il club bianconero potrebbe ‘accettare’ il pupillo di Sarri: scambio suggestivo col top club europeo



La Juventus pensa già al futuro. Con l’emergenza coronavirus il club bianconero continua il proprio lavoro sotto traccia per arrivare a rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Idee e strategie di mercato per la prossima estate: alla corte del tecnico potrebbe arrivare un suo ‘pupillo’.

Calciomercato Juventus, Paredes la ‘chiave’ per Pjanic

Il Paris Saint-Germain è molto forte su Pjanic e non è escluso che possa fare un tentativo mettendo sul piatto circa 30 milioni di euro più il cartellino di Leandro Paredes, in uscita dal club parigino e del quale il tecnico bianconero è grande estimatore avendolo peraltro già allenato ad Empoli.

La Juve continua a lavorare per innesti di prima fascia da regalare a Sarri. Nell’ultimo periodo, a causa anche di infortunio, Pjanic non sarebbe più considerata una prima scelta con Bentancur titolare in cabina di regia nel big-match contro l’Inter.

Una possibilità per l’immediato presente con il club bianconero sempre protagonista in sede di mercato. Paredes, per il PSG, potrebbe essere la ‘chiave’ per arrivare a Pjanic.

