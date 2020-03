Calciomercato Inter, il clamoroso ritorno è possibile | Conte approva!

L’addio di Lautaro Martinez in estate appare sempre più inevitabile per l’Inter, ma Marotta ha un piano per sostituirlo: il clamoroso ritorno.

La stagione dell’Inter è cristallizzata, come tutto il resto del Paese, per il ‘Coronavirus’. In estate, però, il calciomercato dei nerazzurri si prospetta pirotecnico: se davvero Lautaro Martinez dovesse partire in direzione Barcellona, la ‘Beneamata’ dovrebbe sostituirlo adeguatamente. E Beppe Marotta non è il tipo da farsi cogliere impreparato: le alternative dei nerazzurri sono diverse. L’Inter, infatti, rimane molto attenta alla situazione di Pierre-Emerick Aubameyang, ormai sempre più lontano dall’Arsenal. In questi ultimi giorni, però, la pista che si sta scaldando maggiormente è quella che porterebbe ad un clamoroso ritorno in nerazzurro.

Calciomercato Inter, cresce l’ottimismo per Coutinho | Conte dà l’ok

Il più grande rammarico dell’Inter degli ultimi anni è legato a Philippe Coutinho: il fantasista brasiliano, acquistato dal Vasco da Gama nel 2010, è stato venduto al Liverpool dai nerazzurri nel 2013 per soli 13 milioni. Con i ‘Reds’ Coutinho è letteralmente esploso diventando uno dei calciatori più importanti del mondo, tanto da convincere il Barcellona a sborsare 160 milioni di euro per lui nel 2018. In blaugrana, però, le difficoltà del brasiliano sono state parecchie ed il matrimonio con i catalani si è consumato in fretta.

Nell’estate del 2019 Coutinho si è trasferito in prestito al Bayern Monaco, dove ha ritrovato la continuità necessaria e anche il suo rendimento è tornato sui livelli di un tempo. In Baviera, però, non sembrano intenzionati ad esercitare l’opzione per il suo riscatto fissato a 120 milioni ed il brasiliano farebbe quindi ritorno a Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, l’Inter potrebbe tentare l’offensiva per Coutinho inserendolo nell’affaire Lautaro. La valutazione del 27enne verdeoro è pressoché identica a quella del ‘Toro’ e Antonio Conte sarebbe molto contento di avere a disposizione Coutinho nella prossima stagione.

L’Inter potrebbe riuscire a realizzare un clamoroso ritorno in estate: Philippe Coutinho potrebbe avere la sua seconda chance in Serie A.

