Attualmente in Portogallo a causa dell’emergenza Coronavirus Cristiano Ronaldo potrebbe anche non tornare più in Italia: offerta mostruosa della big d’Europa!

Cristiano Ronaldo non sembra essere felice com’è stata affrontata l’emergenza coronavirus in Italia. E così il campione portoghese, volato in Portogallo per assistere sua madre, si è trovato così in patria dopo la sfida contro l’Inter. Il crack della Juventus potrebbe anche pensare di non ritornare in Serie A visto che il campionato sarebbe sul punto di non ripartire.

Calciomercato Juventus, assalto del Manchester United per Cristiano Ronaldo

Come svelato dal portale spagnolo don balon sulle sue tracce ci sarebbe sempre la sua ex squadra, il Manchester United, pronto a fare un’offerta folle per il portoghese. Così CR7 potrebbe anche pensare di concludere la sua carriera in Europa con la maglia dei Red Devils prima del suo passaggio in MLS all’Inter Miami del suo ex compagno David Beckham.

Il Manchester United potrebbe mettere così sul piatto circa 125 milioni di euro per soffiarlo al club bianconero con un ingaggio superiore ai 40 milioni per un biennale più l’opzione per il terzo. Attualmente, però, la Juventus non avrebbe intenzione di cedere il suo campione cercando così di trattenerlo almeno fino al 2021. Una scelta davvero importante per cercare di trionfare insieme anche in campo europeo.

La Juventus dovrà così allontanare le sirene dall’estero per Cristiano Ronaldo, sempre al centro delle numerose trattative di calciomercato.

