Intreccio di calciomercato che vedrebbe protagonista anche Szczesny, che sarebbe ceduto al PSG per arrivare al centravanti argentino

Il Barcellona alle prese con il caso ter Stegen. Schermaglie tra il club blaugrana e il portiere tedesco, con quest’ultimo che ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo della società pari a 6,5 milioni di euro. Ter Stegen è in scadenza nel 2022 e attualmente percepisce uno stipendio intorno ai 4,5 milioni, lontanissimo dai big della squadra di Setien. L’ex Borussia Moenchengladbach pretenderebbe un salario da 10 milioni di euro all’anno, che al momento i campioni di Spagna non avrebbero intenzione di offrirgli.

Juventus e Inter seguono in Italia l’evoluzione sul futuro di ter Stegen, che nel contratto con il Barça ha una clausola di 180 milioni di euro. Cifra fuori portata, anche se in caso di rottura i catalani potrebbero privarsene per un assegno tra gli 80 e i 90 milioni. La società bianconera nelle scorse settimane ha rinnovato la fiducia a Szczesny, prolungando l’accordo fino al 2024 del polacco con ritocco dell’ingaggio che sfiora gli 8 milioni, bonus compresi. L’ex Roma è un titolare inamovibile dello scacchiere di Sarri, ma questo non esclude colpi di scena in un mercato sempre pieno di sorprese e ribaltoni.

Calciomercato Juventus, effetto domino: colpo ter Stegen, Szczesny al PSG per Icardi

Nel caso si presentasse l’opportunità, la Juventus potrebbe davvero tentare l’assalto a ter Stegen, profilo da sempre stimato dal CFO Paratici. In questo scenario si prenderebbe in considerazione l’addio di Szczesny, con il polacco che oltre alle big di Premier piace e non poco anche al Paris Saint-Germain. La ‘Vecchia Signora’ punterebbe ad incassare circa 50 milioni dalla cessione 29enne portiere, ma non è l’unica strada che i bianconeri potrebbero percorrere.

Szczesny può essere una preziosa carta infatti per arrivare a Mauro Icardi, obiettivo dichiarato della dirigenza della Continassa per rinforzare il reparto d’attacco per la prossima stagione. Il PSG riscatterebbe l’argentino dall’Inter per poi cederlo alla Juventus, che nell’operazione con i parigini (complessivamente da 85 milioni di euro) inserirebbe il cartellino del polacco.

Oltre a Szczesny, il Dt dei campioni di Francia Leonardo guarda con attenzione anche a Pjanic e De Sciglio in casa bianconera.

G.M.