Calciomercato Juventus, nuova pista per Pogba: scambio pazzesco

Calciomercato Juventus, Pogba rimane tra gli obiettivi principali dei bianconeri e prende corpo l’idea di un super scambio con il Manchester United

Un calciomercato mai visto prima. E’ lo scenario che si prefigura per via dell’emergenza coronavirus, che sta stravolgendo tutti i parametri del calcio così come lo conoscevamo. La rielaborazione di date e calendari potrebbe modificare profondamente la prossima sessione di trattative. Tra le ipotesi, anche quella di allungare la finestra addirittura fino a gennaio. Ma non c’è solo un fattore meramente cronologico. L’impatto potrebbe aversi anche sulla modalità con cui le trattative stesse verranno portate avanti. E’ convinzione di quasi tutti gli operatori, infatti, che le perdite cui i vari club andranno incontro renderanno difficili trattative di tipo ‘classico’. Di certo, sarà complicato vedere cifre roboanti.

Calciomercato Juventus, che idea: ecco come può arrivare Pogba

Come spiegato quest’oggi su ‘Tuttosport’ da Fabio Paratici, CFO della Juventus, si potrebbero vedere parecchi scambi alla pari, con le squadre a cercare di guadagnarci vicendevolmente. Parola d’ordine creatività, con nuove piste mai battute prima che possono diventare d’attualità e regalare parecchie sorprese. Con questa formula, per esempio, potrebbe concretizzarsi l’approdo in bianconero di Paul Pogba, vecchio pallino dei campioni d’Italia.

Il ritorno a Torino del francese è un sogno che può diventare realtà, in maniera del tutto inattesa. Con il Manchester United si potrebbe infatti imbastire uno scambio che porterebbe ai ‘Red Devils’ Paulo Dybala. Del resto, gli inglesi erano stati vicinissimi alla ‘Joya’ l’estate scorsa, non mettendo a segno l’acquisto soltanto per il mancato accordo con l’entourage del giocatore. Ora, la pista può tornare di nuovo calda, con soddisfazione da parte di tutti.

N.L.C.