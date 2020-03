Calciomercato Roma, Friedkin porta un grande bomber | I dettagli

La Roma è alla ricerca di un grande attaccante da affiancare a Dzeko nella prossima stagione e insieme alla nuova proprietà potrebbe arrivare un top-player.

L’asset proprietario della Roma è al centro di una trattativa imponente: Friedkin, infatti, sta negoziando con Pallotta da diversi mesi per acquistare la società capitolina. La trattava con il magnate texano, però, procede a momenti alterni: una montagna russa che avvicina ed allontana, a fasi alterne, Friedkin alla Roma. La sensazione rimane, comunque, positiva sull’esito dell’operazione. Con una nuova proprietà forte i giallorossi potrebbero rinforzarsi parecchio sul mercato, rilanciandosi immediatamente fra i club più competitivi in Italia. Il lavoro svolto da Fonseca in stagione è stato ottimo, l’ambiente ha riacquistato fiducia ed i giocatori sono tutti con il tecnico lusitano. L’allenatore giallorosso, però, nella prossima stagione vuole un altro grande attaccante da affiancare ad Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, Friedkin porta Diego Costa | Le ultime

L’uomo chiave della Roma in stagione è stato senza dubbio Edin Dzeko: l’attaccante bosniaco, prima della sospensione delle competizioni per via del ‘Coronavirus’, era già a quota 15 reti. L’obiettivo di Petrachi per l’anno prossimo è quello di non essere più così tanto Dzeko-dipendenti, portando in giallorosso un altro grande attaccante. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’ la Roma starebbe tentando l’assalto a Diego Costa. Non si tratta del primo approccio dei giallorossi con l’attaccante spagnolo di origini brasiliane: la Roma aveva provato ad arrivare a Diego Costa nel 2013 e nel 2018.

Non c’è due senza tre e, allora, la società capitolina potrebbe provare a fare l’affondo, questa volta decisivo, per Diego Costa. Lo spagnolo ha il contratto con l’Atletico Madrid in scadenza nel 2021 e, per questo, la Roma vede uno spiraglio aperto. Con l’Atleti i giallorossi hanno già trattato Kalinic, che è arrivato nella Capitale in prestito ed a fine stagione tornerà a Madrid. La Roma, infatti, non sembra intenzionata a riscattare l’attaccante croato. Le possibilità di vedere Dzeko e Diego Costa in giallorosso, allora, continuano a crescere ed in estate potrebbe esserci l’assalto decisivo.

