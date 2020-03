La Juventus è sempre attiva sul mercato, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un giocatore dell’Atletico Madrid che sembrerebbe ai margini per Simeone

La Juventus, come le altre società italiane, si è dovuta fermare a causa della sospensione della Serie A per l’emergenza Coronavirus. Ma in chiave calciomercato i bianconeri non si fermano mai. Fabio Paratici avrebbe puntato il mirino su un calciatore dell’Atletico Madrid che Simeone avrebbe messo ai margini, rendendo incerta la sua conferma nella prossima stagione. Cristiano Ronaldo potrebbe essere una pedina importante nella trattativa.

Calciomercato Juventus, Simeone lo scarica: i bianconeri tornano su Joao Felix

La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere diversa dal solito a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in crisi il mondo del calcio. Ciò che sicuramente non cambierà sarà la voglia della Juventus di acquistare nuovi talenti. Secondo quanto riporta ”El gol digital‘, il futuro di Joao Felix all‘Atletico Madrid sarebbe in forte dubbio. L’allenatore dei ‘colchoneros‘, Diego Simeone, non sarebbe soddisfatto del rendimento del calciatore e vorrebbe nella sua squadra giocatori con altre caratteristiche, che si sacrifichino di più. Così la Juventus, che già in passato aveva mostrato interesse per l’attaccante, avvicinandosi anche al suo acquisto, potrebbe tornare a farsi viva. L’investimento che il club spagnolo fu importante, pagando 120 milioni al Benfica per acquistarlo.

Nel caso in cui i bianconeri decidessero di vendere Paulo Dybala, potrebbero investire nel gioiello portoghese. Importante per l’operazione potrebbe essere anche la presenza di Cristiano Ronaldo in bianconero, connazionale ed esempio per l’attaccante classe 1999, che può diventarne l’erede.

