Lautaro Martinez è l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter al termine della stagione. Il Barcellona lo tiene in pugno, lui ha già scelto il futuro

Nonostante l’emergenza Coronavirus il calciomercato va avanti. E così l’Inter starebbe già pensando ad una cessione eccellente in vista della prossima stagione. Lautaro Martinez potrebbe dire addio dopo la stagione entusiasmante sotto la gestione Conte. L’attaccante argentino avrebbe così l’esigenza di trovare subito in tempi brevi la decisione.

Calciomercato Inter, il Barcellona chiude per Lautaro

Come svelato dal portale spagnolo ‘Sport’, il primo nome della lista del Barcellona è quello del centravanti argentino dell’Inter, pronto a dire addio. Lo stesso nerazzurro vorrebbe però che il club blaugrana raggiungesse un accordo amichevole con la società milanese, a cui è molto grato. Lautaro non avrebbe intenzione di forzare la cessione aspettando così tutto le dinamiche del caso. Nelle prossime settimane il Barcellona potrebbe così presentare l’offerta perfetta per soffiarlo ai nerazzurri.

Gli stessi catalani sarebbero sempre sul punto di inserire nella trattative diverse contropartite grate ad Antonio Conte, tra cui il profilo del suo pupillo Arturo Vidal. Al momento l’Inter vorrebbe incassare i soldi della clausola, circa 111 milioni di euro, ma la situazione potrebbe cambiare. Infine, lo stesso club nerazzurro gli ha formulato una grande offerta per il rinnovo, ma Lautaro sa molto bene che in coppia con Messi potrebbe esaudire il suo sogno di vincere in tempi brevi la Champions League.

Il Barcellona stringe per l’attaccante argentino dell’Inter: cosa succederà nelle prossime settimane?

