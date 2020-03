Calciomercato Juventus, subito ‘scaricato’ | Cessione immediata

In casa Juventus ci si concentra sulla prossima sessione di mercato, i bianconeri pensano a come monetizzare: un difensore potrebbe partire

L’emergenza Coronavirus ha avuto ripercussioni anche sul campionato, portandolo alla sospensione. Molto probabilmente anche la prossima sessione di calciomercato sarà colpita, rendendola così differente dal solito. Le squadre di Serie A quindi, si concentrano su quali mosse effettuare in estate. In casa Juventus si pensa a come poter monetizzare per poi investire in altri colpi di mercato. I bianconeri ragionano sulla cessione di un calciatore, che però, non ha ancora mai esordito con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, serve cedere: Romero il nome che può partire

Nella scorsa finestra di calciomercato estiva la Juventus acquistò per 26 milioni di euro più 5,3 milioni di bonus, Cristian Romero dal Genoa. Il difensore argentino classe 1998, fu un acquisto in prospettiva, viste le sue promettenti capacità difensive. I bianconeri decisero di lasciarlo in prestito ai rossoblù per un altro anno, così da farlo rientrare a Torino il prossimo giugno. Ma il CFO bianconero, Fabio Paratici, pensando alla prossima sessione di mercato estiva, starebbe pianificando un modo per monetizzare con alcune cessioni, per poi investire in nuovi acquisti. Secondo quanto riportato da ‘Goal.com‘, uno dei nomi finiti sulla lista dei possibili partenti sarebbe proprio quello del difensore argentino, che non ha mai esordito con la maglia juventina.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Bayer Leverkusen, che già a gennaio provò ad acquistarlo, ma non solo. Sono molte le squadre che stimano il difensore argentino e la Juventus, per un’offerta che pareggerebbe quanto pagato al Genoa, quindi 26 milioni di euro, potrebbe dare il via libera all’addio di ‘el cuti‘.

