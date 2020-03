Coronavirus, Il piano dell’UEFA per la ripresa dei campionati | Tre ipotesi

Il presidente della UEFA ha fornito tre ipotesi per la ripresa dei campionati, Ceferin ha dichiarato: “Non possiamo avere un piano definitivo”.

La sospensione di tutte le competizioni calcistiche dovute al ‘Coronavirus’ hanno creato una situazione di grande incertezza sulla ripresa dei campionati. Innanzitutto bisognerà capire se si riuscirà a riprendere con le competizioni ufficiali e, poi, bisognerà comprendere le modalità in cui portarle a termine. Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin alla ‘Repubblica’ ha dichiarato che sono presenti tre ipotesi: “Ricominciare a metà maggio, a giugno oppure alla fine di giugno”.

LEGGI ANCHE >>>Emergenza coronavirus | Valencia, il bilancio degli infetti è pesante

Coronavirus, il piano dell’UEFA | “Tre opzioni possibili”

Il calcio europeo rischia di non poter completare tutte le competizioni di questa stagione per via del ‘Coronavirus’. E allora la pandemia potrebbe scippare dalle mani al Liverpool una Premier che mancava da 30 anni e porre fine alla Serie A più combattuta degli ultimi dieci anni. Il presidente dell’UEFA Ceferin, a ‘Repubblica’ ha dichiarato: “Non possiamo sapere quando finirà la pandemia, quindi non possiamo avere un piano definitivo. Le opzioni sono quelle di ricominciare a metà maggio, a giugno oppure alla fine di giugno. Se non dovessimo riuscire, però, c’è la possibilità di finire questa stagione all’inizio della prossima, che quindi comincerebbe più tardi. Non è da escludere che la stagione vada perduta”.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, ripresa del campionato: Gravina impone la data limite

Il pallone della Serie A 2019/20 (Getty Images)Il grande calcio potrebbe riuscire a non superare la pandemia di ‘Coronavirus’ in questa stagione, ma intanto dall’UEFA si lavora per portare a termine tutte le competizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Lautaro ha scelto | Le ultime dalla Spagna

Coronavirus Juventus, altre due partenze in casa bianconera

Calciomercato Juventus, De Sciglio da piazzare | Nuova idea di scambio