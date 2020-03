Calciomercato Inter, ‘assist’ di Lautaro: col Barcellona salta tutto!

Calciomercato Inter, buone notizie per i nerazzurri: il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona può sfumare, ecco perché

Fari puntati sul calciomercato, anche se manca molto all’estate. Lo stop alle competizioni sportive determinato dal coronavirus, e destinato a prolungarsi per chissà quanto ancora, fa sì che le squadre riflettano con attenzione sulle mosse future. In molti al lavoro per definire le strategie per la prossima stagione e non sono da escludere, in questi giorni, ribaltoni clamorosi determinati dalla situazione o comunque movimenti importanti imbastiti già in questa fase.

Calciomercato Inter, la richiesta di Lautaro Martinez: Messi dice di no!

Particolare attenzione in casa Inter a ciò che sarà di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, come noto, è da tempo nel mirino del Barcellona. I nerazzurri vorrebbero provare a trattenerlo, per la difficoltà di trovare un attaccante con le sue caratteristiche in un mercato dove molti pezzi pregiati resteranno al loro posto per le difficoltà economiche post emergenza. Ma un vero e proprio ‘assist’ arriva proprio dall’attaccante.

Secondo ‘Don Balon’, infatti, lo stesso bomber è molto tentato dall’idea di vestire la maglia blaugrana, ma per fare il salto intende essere certo di un ruolo da protagonista. Dunque, avrebbe chiesto garanzie su una maglia da titolare e dunque sul consequenziale addio del centravanti designato del momento in Catalogna, Luis Suarez. Il presidente Bartomeu e il ds Abidal sembrerebbero propensi ad accontentare questa richiesta, non così però Lionel Messi, fortemente contrario alla partenza del ‘Pistolero’. Tutto questo dunque potrebbe far saltare definitivamente la trattativa, per la felicità dell’Inter e di Antonio Conte.

