Calciomercato Inter, nuovo affare col Barcellona | Conte può gioire!

Il Barcellona insiste per Lautaro Martinez, ma i costi restano comunque molto elevati. Proprio dall’Inter potrebbe arrivare l’alternativa.

Si preannuncia un calciomercato estivo ricchissimo di operazioni per l’Inter che prima di tutto dovrà fronteggiare gli assalti del Barcellona per Lautaro Martinez, centravanti argentino esploso quest’anno e da tempo nel mirino dei blaugrana. L’interesse di Messi e soci per il ‘Toro’ non è infatti un mistero, così come le prime proposte avanzate all’Inter per provare ad arrivare all’attaccante classe 1997. I nerazzurri dal canto loro non sembrano gradire contropartite tecniche e, seppur a malincuore, cederebbero Lautaro solo per la cifra cash della clausola. Proprio gli elevati costi dell’affare potrebbero rappresentare l’ostacolo principale per il Barça, che come sottolineato da ‘Don Balon’ starebbe già pensando all’alternativa. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, Icardi alternativa a Lautaro: l’idea del Barcellona

L’alternativa a costi più contenuti per il Barcellona sarebbe quindi Mauro Icardi, altro attaccante argentino di proprietà dell’Inter ma in prestito al PSG. I parigini non sembrano intenzionati ad esercitare il riscatto e in estate l’ex capitano nerazzurro sarà dunque costretto a far scalo a Milano prima di trovare una nuova destinazione. La Juventus ci pensa ma la pista italiana appare difficile in quanto lo stesso Icardi sarebbe stuzzicato da una nuova avventura in Liga o Premier. La moglie e agente del classe 1993 argentino, Wanda Nara, gradirebbe inoltre la città di Barcellona.

Da Milano potrebbero in questo caso accettare Vidal come contropartita tecnica parziale, insieme a circa 20 milioni di euro, anche se l’ostacolo principale rimarrebbe Leo Messi che non ha un grande rapporto personale con Icardi. Secondo ‘Don Balon’ dal club blaugrana esorterebbe la ‘pulce’ a comportarsi come un capitano e a non mettere le sue preferenze personali davanti alle esigenze di squadra. In caso di arrivo dell’attuale attaccante del PSG anche Messi dovrebbe fare un passo indietro.

