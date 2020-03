Calciomercato Inter, cambio di programma: addio a fine stagione

Calciomercato Inter, i nerazzurri pronti a salutare uno dei protagonisti della prima parte di stagione: per Conte non è più indispensabile

L’Inter sta elaborando le proprie strategie sul calciomercato in vista della prossima stagione. Nerazzurri che avranno come primo obiettivo quello di rinforzarsi per meglio competere con la Juventus per la conquista dello scudetto e provare ad avanzare in Champions League. Sul mercato, Marotta andrà alla ricerca di rinforzi funzionali alle richieste del tecnico Antonio Conte, per aumentare qualità e quantità delle alternative. Ma rispetto al recente passato, qualcosa sta cambiando nei piani del club milanese. L’emergenza coronavirus impone delle riflessioni dal punto di vista economico, che porteranno a scelte difficilmente immaginabili poco tempo fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Lazio, Giroud ha deciso: ecco la sua richiesta

Calciomercato Inter, addio Sensi: le ultime sul suo futuro

Inter che innanzitutto, nella difficoltà di reperire un attaccante di livello, si opporrà con decisione alla partenza di Lautaro Martinez e farà di tutto per scongiurarla. Ma non solo. Ci sarà anche un addio di un giocatore che dopo l’avvio di stagione sembrava destinato a grandi cose in maglia nerazzurra. Parliamo di Stefano Sensi, che con grande probabilità non sarà riscattato dal Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo affare col Barcellona: Conte può gioire!

Per l’acquisto a titolo definitivo, servirebbero infatti 27 milioni di euro, una cifra considerevole. Conte non considera più il centrocampista un intoccabile, anche a causa dei problemi fisici che dopo un folgorante avvio di campionato lo hanno limitato oltre modo. Per Sensi si fa largo l’ipotesi di un futuro fuori dall’Italia. Non mancano estimatori in Premier League, senza dimenticare l’interessamento della prima ora del Barcellona.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, jolly Perisic: la Juventus è spiazzata

Calciomercato Inter e Milan, concorrenza inglese per il difensore

N.L.C.