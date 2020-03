Calciomercato Inter e Milan, concorrenza inglese per il difensore

Inter e Milan interessate a N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, ma il difensore francese piace anche a Liverpool ed Arsenal.

Le sue ottime prestazioni con la maglia dell’Eintracht Francoforte non sono passate inosservate. Nel corso dell’estate potrebbe emergere un vero e proprio derby di mercato, con Evan N’Dicka oggetto del desiderio. Milan ed Inter sono infatti estremamente interessate al centrale francese di origini camerunensi. I rossoneri, che potrebbero puntare su una linea ancor più verde, lo ritengono un possibile tassello per puntellare la propria difesa, mentre i nerazzurri guardano al giovane transalpino soprattutto come possibile sostituto di Skriniar.

Calciomercato Inter e Milan, quante big su N’Dicka

Il classe 1999 è ormai un punto fermo della formazione tedesca e il suo cartellino supera i 25 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, ma che può far gola anche ad altri club. Oltre che a Milan ed Inter infatti, N’Dicka piace molto anche in Premier League. Come riferisce il ‘Daily Star’ a lui starebbero pensando il Liverpool e soprattutto l’Arsenal, che è in cerca di rinforzi difensivi in vista della prossima stagione.

I ‘Reds’ avrebbero individuato nel franco-camerunese l’uomo giusto per rimpiazzare Dejan Lovren, il cui contratto è in scadenza. I ‘Gunners’ invece cercano un nuovo innesto da regalare al tecnico Arteta. Un interesse che può complicare e non poco i piani di Inter e Milan in un eventuale trattativa.

Tra le due compagini meneghine, in vantaggio potrebbe esserci il Milan. Sia per la maggiore esigenza di dover acquistare un centrale difensivo, sia per i buoni rapporti con il club di Francoforte, visto l’affare Rebic–Andre Silva di quest’estate.

