Calciomercato Juventus, quanti colpi ‘fatti in casa’: il punto

Calciomercato Juventus, il CEO Paratici al lavoro per la prossima stagione: il punto sui prestiti e giocatori in orbita bianconera in altre squadre

Strategie di calciomercato già in corso per la prossima stagione. Lo stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus accelera le riflessioni da parte di tutte le squadre per ciò che sarà tra qualche mese, impostando già i possibili movimenti nelle trattative. Pur nell’incognita relativa alla prosecuzione delle competizioni ancora in corso, si cerca di portarsi avanti. La Juventus, da questo punto di vista, può sfruttare un ‘arsenale’ di giocatori nella propria orbita, su cui Paratici sta iniziando a ragionare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio per il top player

Calciomercato Juventus: Kulusevski, Pellegrini, Romero, chi arriva e chi va

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa un’analisi sulle situazioni da definire in casa bianconera. Kulusevski sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juve a fine stagione, ma nonostante abbia già dimostrato nel Parma un potenziale di altissimo livello potrebbe essere girato momentaneamente in prestito per proseguire la sua maturazione. Chi invece potrebbe fare ritorno a Vinovo è Luca Pellegrini, che con il Cagliari ha disputato una ottima stagione e potrebbe tornare utile. Specie se dovesse esserci una partenza di De Sciglio e a sinistra rimanesse il solo Alex Sandro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si complica la trattativa: un’altra big sul francese

Diverso il discorso per quanto riguarda Mandragora e Romero. Per la ‘recompra’ del centrocampista dall’Udinese servirebbero 28 milioni di euro, una cifra che la Juve sembra intenzionata ad investire diversamente. Romero è già stato acquisito dal Genoa, ma al momento non sembrerebbe urgente un suo reintegro in squadra da un punto di vista numerico in difesa. A meno che un’eventuale cessione di Rugani e un recupero fisico difficoltoso di Demiral non suggeriscano ai bianconeri di cautelarsi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Cristiano Ronaldo e Messi insieme: la provocazione

Juventus, via vai coronavirus: che attacco a Cristiano Ronaldo!

N.L.C.