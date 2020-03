Calciomercato Inter e Lazio, Giroud ha deciso | Ecco la sua richiesta

Inter e Lazio, Giroud sempre più lontano dal Chelsea: Conte non molla il francese, che chiede di firmare un contratto triennale.

E’ stato uno dei nomi più discussi del calciomercato di gennaio, ma alla fine Olivier Giroud è rimasto a Londra, sponda Chelsea. Pare però difficile che l’attaccante francese possa continuare a vestire la maglia dei londinesi. Il suo contratto scade a giugno e il rinnovo appare sempre più lontano. Giroud ha capito di non essere la prima scelta di Lampard e, complice anche un Europeo da giocare nel 2021, potrebbe decidere di cambiare aria per avere più minuti e vivere una stagione da protagonista.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, Serie A in estate | Il possibile calendario

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Scambio di bomber con il Real

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud vuole un triennale

E l’interesse per il centravanti transalpino non manca. Inter e Lazio, che lo hanno cercato assiduamente a gennaio, sono pronte a tornare alla carica. Come sottolinea ‘Tuttosport’, Antonio Conte spera di avere a disposizione il giocatore nella prossima stagione. L’attaccante si sarebbe trasferito volentieri in Italia ed è rimasto dispiaciuto del mancato approdo in Serie A a gennaio, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta sarebbe pronto a trasferirsi nello stivale.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

L’Inter continua a seguirlo, e l’opzione nerazzurra sarebbe la preferita di Giroud, che avrebbe già fatto la sua richiesta: il francese vuole infatti firmare un contratto triennale. Il giocatore sarebbe felice di lavorare con Conte, ma non vuole legarsi ai meneghini per meno di tre stagioni. Una richiesta che rende perplessa non solo la dirigenza nerazzurra, ma anche gli altri club interessati, soprattutto se si considera il fatto che il francese compirà 34 anni a settembre.

I contatti tra le parti restano vivi, ma l’Inter riflette e sullo sfondo anche la Lazio resta vigile per una pista che non è mai stata abbandonata.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus | Disastro per il calcio italiano: numeri spaventosi!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘boom’ Marotta | 200 milioni!