Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Scambio di bomber col Real

Il Real Madrid potrebbe aver accantonato le piste Haaland e Mbappe, per l’attacco le ‘Merengues’ potrebbero pescare in Italia: Juventus ed Inter avvisate.

Il prossimo calciomercato potrebbe essere cruciale in casa Inter: Lautaro potrebbe abbracciare il Barcellona e la situazione di Icardi si fa sempre più intricata. I nerazzurri, però, potrebbero trovarsi a dover sostituire il ‘Toro’ con un budget davvero notevole: Marotta, infatti, se dovesse riuscire a cedere sia Lautaro che Icardi a grandi cifre, metterebbe da parte un tesoretto importante. Per questo motivo è molto importante per l’Inter riuscire a prendere le decisioni giuste, sia in entrata che in uscita. Il prossimo mercato potrebbe essere determinante per fornire ad Antonio Conte una rosa super-competitiva. Intanto dalla Spagna, il Real Madrid avrebbe deciso di abbandonare le suggestioni Haaland e Mbappe, considerati troppo cari pure dal club spagnolo. Le ‘Merengues’ avrebbero in mente altri piani, che coinvolgerebbero in maniera diretta e indiretta anche Juventus ed Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, boom Marotta | 200 milioni!

Calciomercato Inter, il Real vuole Icardi | Juventus avvisata

Le scelte del Real Madrid, da sempre, influenzano il mercato globale e anche questa estate la volontà degli spagnoli potrebbe essere decisiva. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Florentino Perez avrebbe deciso di non dare l’assalto ad Haaland e Mbappe, ma di puntare su Icardi per l’attacco delle ‘Merengues’. Il PSG, infatti, non sembra intenzionato a riscattare l’attaccante argentino dall’Inter. Icardi, allora, potrebbe fare di nuovo capolino a Milano, dove però non è più persona gradita. Sempre secondo ‘Don Balon’, il Real Madrid sarebbe intenzionato ad offrire all’Inter uno scambio fra Icardi e Jovic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clausola superata | Accordo con Lautaro!

L’attaccante serbo, arrivato in estate dal Benfica per 65 milioni di euro, non sta riuscendo ad ambientarsi a Madrid. Considerando la giovane età e quanto dimostrato in precedenza in carriera, Jovic potrebbe essere un profilo interessante nelle mani di Antonio Conte. La virata del Real Madrid su Icardi è una brutta notizia per la Juventus, che da anni (in)segue l’attaccante argentino.

Niente Haaland né Mbappe, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare su Maurito Icardi: una buona notizia per l’Inter, pessima invece in chiave Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Cristiano Ronaldo e Messi insieme | La provocazione

ESCLUSIVO Pistocchi: “Serie A, rischio default! Ecco quando potrebbe ripartire”

Calciomercato Milan, colpo in difesa: l’occasione arriva dalla Francia