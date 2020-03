Juventus, Cristiano Ronaldo e Messi insieme | La provocazione

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi insieme a causa dell’emergenza Coronavirus: la provocazione dell’ex Arsenal Aljaksandr Hleb

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intero mondo del calcio, ma tranne in Bielorussia dove la stagione prosegue senza problemi. E così l’ex Barcellona e Arsenal, Aljaksandr Hleb, ha lanciato una provocazione con un’ipotesi che è di fatto impossibile possa diventare realtà.

Juventus, CR7 e Messi in Bielorussia | La provocazione di Hleb

Ai microfoni del tabloid The Sun lo stesso ex talento bielorusso ha svelato: “Qui nessuno ne parla e a nessuno importa”. Poi ha aggiunto: “Tutti dovrebbero vedere il nostro campionato, tutte le televisioni dovrebbero decidere di seguirlo. Quando la NHL ha chiuso la stagione, molti giocatori di Hockey impegnati in USA hanno deciso di andare in Russia per continuare a giocare”. E così, infine, ha lanciato: “Magari anche Messi e Ronaldo potrebbero decidere di venire a giocare nel nostro campionato“.

Attualmente il campione portoghese si trova a Madeira dopo la possibilità di raggiungere sua madre dopo la sfida contro l’Inter. Poi l’emergenza dall’Italia si è spostata in altri Paesi d’Europa con la sua permanenza in Portogallo in attesa di nuove comunicazioni.

Una provocazione di Hleb che ha strappato più di qualche sorriso in questa situazione davvero difficile.

