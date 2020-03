Calciomercato Milan, colpo in difesa: l’occasione arriva dalla Francia

Milan, il nuovo difensore centrale può arrivare dalla Francia: occasione Sarr del Nizza, può arrivare soprattutto se dovesse partire Romagnoli.

Nuove incognite, con lo spettro rivoluzione (l’ennesima) che continua ad essere vivo. Dal campo alla panchina, sino alla dirigenza. Le certezze in casa Milan sembrano al momento davvero poche. L’unica pare essere Ivan Gazidis, scelto da Elliott come guida del club rossonero. Dopo di lui tanti dubbi: dalla permanenza di Maldini a quella dei big come Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli, fino alla questione allenatore, con Rangnick che sembra essere la prima scelta del dirigente sudafricano.

Calciomercato Milan, restyling in vista in difesa

Le certezze, come detto, sembrano davvero essere poche. Una sembra quella di voler puntare ancor più su un progetto giovani, se non giovanissimi ed evitare ingaggi di giocatori di spessore verso la fine della carriera. E a subire una rivoluzione potrebbe essere soprattutto il reparto difensivo. Se in fascia destra Calabria e Conti non hanno convinto, anche in mezzo la situazione sembra rappresentata da un grosso punto interrogativo. Chi sembra certo della permanenza è l’uomo che pareva più di tutti sul punto di andarsene a gennaio: Matteo Gabbia. Il centrale classe 1999 ha da poco rinnovato il suo contratto e il Milan è deciso a puntare su di lui.

Discorso diverso per gli altri centrali. Kjaer si è mostrato affidabile, ma bisognerà vedere se rientrerà nel progetto del Milan del futuro. Duarte, ora infortunato, non sembra invece aver mostrato adeguate garanzie, mentre per Musacchio una cessione pare sempre più certa. E poi c’è Romagnoli, legato al Milan sino al 2022. Non è però escluso che, se non si dovesse trovare l’accordo per il rinnovo e se in contemporanea dovesse arrivare una buona offerta, il club potrebbe cederlo.

Calciomercato Milan, occhi su Sarr

E se in estate in difesa sarà rivoluzione, il Milan guarderà con estrema attenzione al mercato francese. Due nomi infatti continuano a restare nei radar rossoneri. Wesley Fofana, 2000 del Saint Etienne e soprattutto Malang Sarr, 1999 del Nizza. E proprio quest’ultimo, in grado di giocare anche come terzino sinistro, potrebbe essere l’ideale sostituto di Romagnoli. Il cartellino di Sarr si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma una carta gioca in favore del Milan. Il contratto del franco-senegalese scadrà nel 2021 e il Nizza, in caso di mancato rinnovo, sarà obbligato a cederlo per guadagnare.

Per il club meneghino potrebbe rappresentare una ghiotta occasione e non è escluso un eventuale tentativo anche in caso di conferma del capitano rossonero.

