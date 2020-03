L’emergenza coronavirus crea danni in tutto il mondo, anche il calcio rischia problematiche enormi. Aumentano debiti e perdite

È una situazione difficile e inaspettata quella che vive il mondo intero a causa del coronavirus. In queste situazioni si è di fronte alla solita questione che un essere umano non vorrebbe mai vivere: la scelta tra la salute o il lavoro. È chiaro che si preferisce la prima opzione e perciò sono state chiuse tante aziende, ma i problemi che si vengono a creare sono innumerevoli e si spera che ci siano dei miglioramenti ogni giorno per uscirne quanto prima.

Anche il calcio si è fermato da quasi un mese e per tutte le società è sicuramente un duro colpo economico. Se il pallone non rotola non si possono avere quei ricavi programmati a inizio stagione e la situazione può diventare drammatica. Se l’attuale stagione non dovesse terminare, si rischierebbero dei danni importanti dal quale sarebbe difficile riprendersi.

Serie A, perdite salgono a 292 milioni e debiti verso i 2.5 miliardi. Gravina: “Impatto devastante”

Come riporta la Gazzetta dello Sport, senza portare a termine il campionato si creerebbe una situazione davvero complicata. Ad oggi, infatti, i debiti delle società sfiorano i 2.5 miliardi di euro mentre le perdite toccano quota 292 milioni e sono in aumento.

Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha spiegato la situazione ai microfoni di AS. Ecco le sue parole: “Una sospensione definitiva dei campionati avrebbe un impatto devastante. Noi stiamo preparando un dossier che in seguito presenteremo al Governo, nella quale spiegheremo e quantificheremo i danni che subirebbe il calcio”.

Cosa ci si attende dal Governo: “Questo sport è un importante comparto produttivo quindi ci aspettiamo che adotteranno dei provvedimenti perché nella filiera sono coinvolte decine di migliaia di persone”.

