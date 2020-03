Calciomercato Inter, boom Marotta | 200 milioni!

Doppia cessione record per l’Inter: il Real Madrid punta Skriniar e Lautaro Martinez, i due potrebbero partire per una cifra vicina ai 200 milioni di euro.

Una cifra record per le casse nerazzurre. Addii possibili e in casa Inter si paventa la possibilità di una doppia cessione che potrebbe portare un guadagno di 200 milioni di euro. Oltre ai nerazzurri l’altro protagonista arriva dalla Spagna e si tratta del Real Madrid. Il club iberico è particolarmente interessato a due uomini di Antonio Conte e in estate potrebbe esserci l’assalto definitivo.

Calciomercato Inter, Real Madrid all’assalto

Florentino Perez è pronto, come ogni estate, a rendere il Real Madrid uno dei grandi protagonisti del mercato. Ed è pronto a farlo a suon di milioni da versare nelle casse nerazzurre. Gli obiettivi dei ‘Blancos’ di Spagna sarebbero infatti Lautaro Martinez e Milan Skriniar. La concorrenza, per entrambi, non manca.

Si preannuncia un’estate caldissima, soprattutto per quanto riguarda il fronte relativo all’attaccante argentino. Lautaro è corteggiatissimo dal Barcellona (e non solo), ma il Real lo ha da sempre nel mirino. Potrebbe scatenarsi un vero e proprio ‘clasico’ in estate, con entrambi i club che potrebbero sborsare i 111 milioni di euro di clausola rescissoria.

Calciomercato Inter, Skriniar e Lautaro nel mirino

Non è però escluso che sia il Real Madrid che (soprattutto) il Barcellona possano cercare di inserire possibili contropartite nell’affare Lautaro. Nomi in uscita dalla Spagna e graditi dall’Inter e da Antonio Conte: da Rakitic a Vidal fino a Coutinho. Nel frattempo Perez studia anche la possibilità di rafforzare la difesa. Il nome in questione è quello di Milan Skriniar, la cui permanenza in nerazzurro non appare così certa, specie se dovesse arrivare un’offerta faraonica.

La cifra richiesta dall’Inter è pari a 90 milioni di euro. Il club nerazzurro non sembra intenzionato ad accettare dunque proposte inferiori. Ecco allora che se a questa cifra si somma la clausola rescissoria di Martinez, per avere la certezza di accontentare Marotta e assicurarsi entrambi i calciatori il Real Madrid dovrà sborsare circa 200 milioni.

