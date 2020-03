Calciomercato Inter, clausola superata | Accordo con Lautaro!

In casa Inter aleggiano molti dubbi sul futuro di Lautaro Martinez. Il Barcellona fa sul serio e dalla Spagna insistono con forza sulla candidatura blaugrana.

Tutti pazzi per Lautaro Martinez. Ormai da tempo non mancano di certo gli estimatori sul centravanti dell’Inter che quest’anno in coppia con Romelu Lukaku sta certamente vivendo la sua miglior stagione della carriera. Un vero e proprio exploit quello dell’argentino classe 1997 che è stato esaltato alla grande dal gioco di Antonio Conte, proprio da spalla del bomber belga. Una sinergia perfetta che ha esaltato il talento di un calciatore come Lautaro, oscurato lo scorso anno dalla figura ingombrante di Mauro Icardi. La luce dell’ex Racing ora però brilla e il Barcellona ormai da tempo sembra intenzionato ad appropriarsene. Non è infatti un mistero che i blaugrana abbiano puntato a Martinez per la prossima estate. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, Lautaro bloccato dal Barcellona: l’accordo

A dispetto della volontà ferrea dell’Inter di trattenere il proprio gioiello, il Barça non si arrende e prova una nuova offensiva. Secondo quanto sottolineato dal giornalista del ‘Mundo Deportivo’, Francesc Aguilar, Lautaro sarebbe già stato bloccato dal club catalano.

Secondo il collega spagnolo nel corso di diverse riunioni, gli agenti di Martinez avrebbero già raggiunto un’intesa sull’ingaggio. Resta però l’ostacolo del costo del cartellino per il Barcellona che non sembra intenzionati ad investire i 111 milioni di euro della clausola rescissoria del ‘Toro’. I blaugrana quindi stanno studiando la giusta formula per convincere i nerazzurri. Tra le ipotesi in tal senso ci sarebbe quella di un esborso di cifra superiore rispetto alla clausola ma con una rateizzazione maggiore, senza contare che non sono ancora tramontate del tutto le possibili contropartite tecniche. La parola nel caso passerò a Conte.

