Il Liverpool vorrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato, ma per farlo dovrà prima vendere: Juventus alla finestra per due fenomeni sulla fascia

Il Liverpool dopo aver vinto la scorsa edizione della Champions League, quest’anno ha dominato la Premier League, che, a meno di clamorosi sconvolgimenti, dovrebbe arrivare a vincere agevolmente. I ‘reds‘ hanno moltissimi campioni in rosa e nella prossima sessione di mercato vorrebbero acquistarne un altro dal Borussia Dortmund. Prima però, dovranno vendere uno dei due esterni. La Juventus fiuta l’occasione e potrebbe approfittarne.

Calciomercato Juventus, occasione dal Liverpool: occhi puntati sugli esterni ‘reds’

L’emergenza Coronavirus ha portato alla sospensione dei campionati nazionali ed internazionali, ma il calciomercato non si ferma mai. La Juventus sembrerebbe fiutare l’occasione in casa Liverpool. Infatti la squadra di Jurgen Klopp vorrebbe ampliare la propria rosa di talenti cercando di acquistare dal Borussia Dormund, Jadon Sancho. Per finanziare l’operazione e per una sovrapposizione nei ruoli, i ‘reds‘ dovranno cedere prima uno tra Mané e soprattutto Salah. Così i bianconeri potrebbero ricevere il via libera per trattare uno dei due esterni del Liverpool, due nomi che interessano ai bianconeri già da tempo. I due esterni africani hanno una valutazione simile: con 150 milioni di euro la Juve se ne porterebbe a casa uno.

Un colpo alla Cristiano Ronaldo qualora Fabio Paratici dovesse riuscire a metterlo a segno. La concorrenza per i due giocatori sicuramente sarà molto alta, visto che anche gli altri top club europei non vorranno farsi sfuggire l’occasione di acquistare due campioni d’Europa.

