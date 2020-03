Calciomercato Inter e Milan, derby per la difesa | Assalto in Bundesliga

L’Inter studia i cambiamenti da effettuare nella prossima sessione di calciomercato. È derby con il Milan per il nuovo Skriniar

Si prospetta un’estate molto calda per l’Inter, che dopo aver effettuato una rivoluzione la scorsa estate continuerà a cambiare per provare a rinforzare la rosa. Oltre all’attacco, anche in difesa potrebbero esserci delle modifiche importanti. Skriniar è cercato da tante big di Europa e il suo futuro sembrerebbe in bilico.

In caso di offerte importanti, il calciatore slovacco potrebbe salutare nella prossima estate. Anche il Milan a sua volta lavora per rinforzare la propria difesa ed è pronta a ingaggiare giovani promettenti per il futuro. Le due società potrebbero vivere un derby di mercato per un talento francese.

Calciomercato Inter e Milan, derby per il nuovo Skriniar: piace N’Dicka

Tuttosport lancia l’indiscrezione riguardante un interessamento dell’Inter per Evan N’Dicka, centrale mancino di proprietà dell’Eintracht Fancoforte che è accostato anche ai rossoneri. Il suo ottimo rendimento ha attirato le attenzioni di più squadre di Europa e il suo prezzo è salito a 25 milioni di euro.

Il Milan potrebbe avere un vantaggio in quanto ha buoni rapporti con la squadra di Francoforte, con la quale ha effettuato operazioni recenti come quella per Rebic. I nerazzurri, però, potrebbero avere un budget migliore in caso di cessione di Skriniar. Si prevede un derby importante per un talento che sta vivendo un’annata quasi perfetta in Bundesliga.

N’Dicka viene definito il nuovo Skriniar in quanto per rendimento, età e prezzo può essere un affare importante per chi lo acquista, proprio come fu per lo sloveno quando passò dalla Sampdoria all’Inter.

