Per affrontare la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus nella Juventus scendono in campo i senatori: decisione unanime sul taglio degli stipendi

L’emergenza Coronavirus ha colpito duramente anche il mondo del calcio. Il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina, nelle ultime settimane ha dichiarato che il mondo del calcio italiano è in crisi. Per questo motivo gli organi competenti stanno ragionando su come limitare i danni e tra le proposte ci sarebbe anche quella del taglio degli stipendi dei calciatori. In casa Juventus i giocatori sembrerebbero aver preso una decisione unanime sulla questione, con il capitano bianconero in prima linea.

Coronavirus, la decisione dei calciatori della Juventus: taglio degli stipendi promosso da Chiellini

Con il campionato fermo le società di Serie A stanno vivendo un periodo di grave crisi, poiché senza giocare non arrivano le entrate previste ad inizio stagione dai diritti tv e dagli sponsor, che servono a mantenere le società. In casa Juventus scende in campo il capitano, Giorgio Chiellini, a promuovere il taglio di un mese e mezzo di stipendio. Dopo essersi confrontato con il presidente Andrea Agnelli ed il direttore generale Fabio Paratici, sarebbe passato a telefonare ai senatori della squadra.

I vari Bonucci, Buffon ed anche Cristiano Ronaldo, avrebbero tutti accettato immediatamente la proposta del loro leader, il che non è così scontato, soprattutto da chi come il portoghese non è juventino da molto tempo. Una decisione quella dei calciatori bianconeri che mira ad aiutare la società in un momento così difficile e che potrebbe essere un buon esempio per molti altri.

